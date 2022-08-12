Son dakika haber! Tokat'ta yaralı köpek tedavi altına alındı Son dakika haber... Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı. Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı. Kömeç köyünde bir araç köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek yaralandı. Yaralı köpek, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Özel İdaresi Hayvan Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Yaralı köpek tedavi altına alındı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Jandarma Tragger Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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