Son dakika haber... Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde U.A. ile Yılmaz Koçboğa arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Koçboğa'yı bıçakla yaraladı.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.
Polis ekipleri U.A'yı gözaltına aldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel