Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberine göre Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesi ile Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile silah yapım ve tamiratında kullanılan 270 parça ve 6 ses tabancası ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 24 zanlıyı gözaltına aldı.