Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Son dakika haberine göre Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesi ile Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile silah yapım ve tamiratında kullanılan 270 parça ve 6 ses tabancası ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 24 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Son dakika haber! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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