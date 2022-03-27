Son dakika haber! THY MOSKOVA UÇAĞINA BOMBA İHBARI

İSTANBUL (DHA) - Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul- Moskova seferini yapacak yolcu uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçakta aramalar yapılırken, ihbar asılsız çıktı.Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken, polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının arttığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel