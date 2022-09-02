Son dakika haber... Tff'nin Riva'daki Binasına Silahlı Saldırıda Bulunuldu, İki Zanlı Yakalandı

Son dakika haber: Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu, iki zanlının yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. Hem alkol alıyor hem denize giriyorlar hem de bu atış işini gerçekleştiriyorlar. Başka bir şey söz konusu mu değil mi diye soruşturmayı derinleştireceğiz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu, iki zanlının yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. Hem alkol alıyor hem denize giriyorlar hem de bu atış işini gerçekleştiriyorlar. Başka bir şey söz konusu mu değil mi diye soruşturmayı derinleştireceğiz" dedi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada bu akşam binaya silahla 11 el ateş edildi. Kurşunlardan üçü başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına isabet etti, olayda yaralanan olmadı.

SOYLU: ZANLILAR KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde olay yerine giderek incelemede bulundu ve görevlilerden bilgi aldı. Saldırıda bulunanların yakalandığını açıklayan Soylu şöyle dedi:

"Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı. Hem alkol alıyor hem denize giriyorlar hem de bu atış işini gerçekleştiriyorlar. Allah korumuş ben atılan kurşunların isabetlerini gördüm. Ayakta duracak halleri yoktu. Çok kritik bir hizada denk gelmiş. Olay tüm yönleri ile soruşturulacak. Başka bir şey söz konusu mu değil mi diye soruşturmayı derinleştireceğiz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği'nin konuyla ilgili yayınladığı mesaj da şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.