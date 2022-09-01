TFF binasında incelemeler sürüyor Güncel Haberler TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından TFF binasına yönelik silahla 7 el ateş edildi. Kurşunlardan üçü başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde ve dere kenarında çalışma yaparken, TFF binasındaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Saldırganların araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. "SALDIRIYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek Spor Güncel Haberler

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