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Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Son dakika haberler... TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tem Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tem Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden ve plaka bilgileri henüz öğrenilemeyen 2 araç, Sultanbeyli mevkisinde hasarlı kaza yaptı.

Kaza yapan araçların arkasında seyreden Kubilay Hangül yönetimindeki 34 DPY 313 plakalı otomobil de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 B 0859 plakalı pikaba çarptı.

Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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