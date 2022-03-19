Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) - Haberler

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Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2)

Son dakika gündem haberine göre TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik saat 10.30 sıralarında açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Edirne, kar, Güncel, Haberler

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