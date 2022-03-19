Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI

Tem Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel