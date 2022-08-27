TEKMELİ 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA
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AKSARAY'da otomobil sürücüsü ile özel halk otobüsünün şoförünün tekmeli, sopalı yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AKSARAY'da otomobil sürücüsü ile özel halk otobüsünün şoförünün tekmeli, sopalı yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede ilerleyen halk otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Halk otobüsünün şoförü, otomobildeki yolcuya saldırdı. Otomobil sürücüsü de otobüs şoförüne sopayla saldırdı. Şoför otobüse binip kapıyı kapattı. Bu sırada otomobil sürücüsünün ayağı otobüsün kapısına sıkıştı. Şoförün kapıyı açmasıyla sürücü ayağını kurtardı. Çevredeki kuryenin araya girmesiyle taraflar yatışırken, otobüsten inen halk otobüsü şoförü otomobili tekmeledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.