TEKME VE YUMRUKLU 'YOL VERME KAVGASI' KAMERADA - Haberler

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TEKME VE YUMRUKLU 'YOL VERME KAVGASI' KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların ayırmaya çalıştığı kavgada, sürücüler birbirlerine tekme ve yumruklarla vurdu. Yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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