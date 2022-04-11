Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma sonrası ilçe merkezinde 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesi'ne sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Ömür Çolak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haberler

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