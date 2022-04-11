Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma sonrası ilçe merkezinde 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesi'ne sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.