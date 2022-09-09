Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı
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Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 672 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 672 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TOKİ uygulama noktasından durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 672 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan E.O, G.E. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel