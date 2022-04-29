Son dakika haber... Tekirdağ'da tırın çarptığı yabancı uyruklu sürücü hayatını kaybetti
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tırın çarptığı Romanya uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tırın çarptığı Romanya uyruklu sürücü yaşamını yitirdi.
Romanya'dan Türkiye'ye mal getiren Dumıtru Marın, sürücülüğünü yaptığı GR 05E YF plakalı tırı, TEM otoyolunda arıza nedeniyle yol kenarına park etti.
Aracını kontrol için inen sürücüye, o esnada yoldan geçen S.G. yönetimindeki 34 SU 0592 plakalı tır çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Marın, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.G, gözaltına alındı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel