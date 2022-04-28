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Son dakika haber... Tekirdağ'da tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Son dakika haber... Tekirdağ'da tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Erdinç O. ve Ülkü D. (35) bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D'yi silahla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülkü D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdinç O. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silahın Erdinç O'ya ait ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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