Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu - Haberler

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Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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