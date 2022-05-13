Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu - Haberler

Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu
AA - Uğur Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalle sakinleri polise haber verdi.
Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.
AA / Uğur Arslan - Güncel