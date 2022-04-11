Son dakika haber | Tekirdağ'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Ü.T. ve A.S. evinde alkol kullandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.

Ü.T. ve A.S. eve çağrılan sağlık ekiplerince metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ü.T. buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.