Tekirdağ gündem haberi: TEKİRDAĞ'DA 'ÇEKÇEK' İLE ATIK TOPLAYANLARA OPERASYON 12 AFGAN GÖZALTINDA - Haberler

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Tekirdağ gündem haberi: TEKİRDAĞ'DA 'ÇEKÇEK' İLE ATIK TOPLAYANLARA OPERASYON 12 AFGAN GÖZALTINDA

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre TEKİRDAĞ'da halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla atık toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi.

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TEKİRDAĞ'da halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla atık toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi. Atıkları topladıkları belirlenen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından 'çekçek' ile izinsiz geri dönüştürülebilir atık toplayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sokaklar ve metruk bir binada yapılan aramalarda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi, atık toplanan 35 çekçeke de el konuldu. Metruk binada, ekipleri görünce gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı. Atık topladıkları belirlenen göçmenler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturma için emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Güncel Haberler

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