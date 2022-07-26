Son dakika haber: Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinin yakınlarındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Üniversite görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye, belediyelere ait iş makineleri ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracı müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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