Son dakika haber | Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Son dakika haber | Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Son dakika haber | Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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