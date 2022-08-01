Son dakika haber | Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Güncel AA / Mehmet Akif Aldoğan Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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