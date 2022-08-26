Son dakika haber: Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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