Son dakika haber! Tekirdağ'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberi: Saray ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Saray ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçede çıktığı bir ağaçta mahsur kalan kediyi indirebilmek için çocuklar esnaftan yardım istedi. Kediyi ağaçtan indiremeyen esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kediyi ağaçtan indirdi, çocuklara teslim etti. Çocuklar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Cemal Çavdar İtfaiye Saray kedi Güncel Haberler Son Dakika

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