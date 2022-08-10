TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi. Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Sakaoğlu'nun (80) naaşı, Orta Cami'ye getirildi. TBMM Başkanı Şentop ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Nusratlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Güncel AA / Fırat Çakır Mustafa Şentop Tekirdağ Cami Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.