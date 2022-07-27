TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının acilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Güncel AA / İsmail Çimen Mustafa Şentop Türkiye Musul Politika Güncel Haberler

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