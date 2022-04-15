Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavan arasında mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavan arasında mahsur kalan 4 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi Yörük Sokak'taki iş yerinin tavanından yavru kedi sesi geldiğini duyan işletme sahibi Seda Alsan, kedilere ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Turgutlu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinin tavanını delerek 4 yavru kediyi çıkardı. Yavru kediler, işyeri önünde bir plastik kasanın içine konuldu. Anne kedi ise bir süre sonra yavrularının yanına inip, güvenli bir yere taşıdı. Ekiplere haber veren iş yeri sahibi Seda Alsan, Yavru kediler yaklaşık beş gündür tavan arasındaydı. Onlara ulaşmamız mümkün olmadı. Ekipler kedileri bulundukları yerden çıkardı dedi.

Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber! TAVAN ARASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutlu, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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