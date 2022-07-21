Tatil sırasında tacize uğrayan genç kız öldüresiye dövüldü

İSTANBUL'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan 20 yaşındaki Ş.Ö, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız yaşadıklarını anlatırken, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen Talip Altındal tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Ş.Ö.(20), ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö. (20), eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen Talip Altındal, otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI

"O 30 SANİYEYİ 30 YIL GİBİ YAŞADIM"

Kızına dehşeti yaşatan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne H.Ö. ise, "Onun ömür boyu cezaevinden çıkmaması lazım. Tüm ailemizin psikolojisi alt üst oldu bu yaşadığımız olayla. Devlet büyüklerimizin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel