TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ BELİNDEKİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ - Haberler

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TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ BELİNDEKİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'nde, yol verme nedeniyle motosikletli bir kişi ile tartışan otomobil sürücüsü, belindeki tabancaya elini attı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, yol verme nedeniyle motosikletli bir kişi ile tartışan otomobil sürücüsü, belindeki tabancaya elini attı. Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü, Üzerimizde silah var diyerek motosikletli sürücüyü tehdit etti. O anlar başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle ile motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı. Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü Üzerimizde silah var diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ BELİNDEKİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ BELİNDEKİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pazartesi, Otomobil, Nisan, Silah, Güncel, Haberler

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