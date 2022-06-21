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Son dakika haber: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Son dakika haber: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te Cumali M. (23), tartıştığı kardeşi Kadir M. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te Cumali M. (23), tartıştığı kardeşi Kadir M. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Kadir ve Cumali M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kadir M., ağabeyi Cumali'ye av tüfeği ile ateş açtı. Cumali M. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Cumali M., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Cumali M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cumali M.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Kadir M.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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