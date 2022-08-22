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Son dakika haber: Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

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Son dakika haber: Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 yolundaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 yolundaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 50 tonluk geri dönüşüm malzemesi, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

İtfaiye Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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