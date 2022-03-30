Son dakika haberi: Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.