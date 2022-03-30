Son dakika haberi: Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Mersin, Tarsus, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title