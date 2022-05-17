Son dakika haber... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Son dakika haber... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Cihan Okur - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede yangın çıktı.

AMASYA (AA) - Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede yangın çıktı.

Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçradı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

AA / Cihan Okur - Güncel

Toros Dağları, Yangın, Amasya, Güncel, Haberler

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