Son dakika haber... Tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

AMASYA (AA) - Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede yangın çıktı.

Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçradı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.