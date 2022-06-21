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Son dakika haber: Tanzanya'da maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Son dakika haber: Tanzanya'da maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da maymunlar tarafından kaçırılan bir aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da maymunlar tarafından kaçırılan bir aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

AA / Güncel

Tanzanya Afrika Güncel Haberler Son Dakika

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