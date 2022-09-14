Son dakika haber... Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikli çay setinden çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü. İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikli çay setinden çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü. Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan hastanenin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı. Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti. Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürülürken, odadaki duman da tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Poliklinikte bir süre sonra hasta kabulüne devam edildi. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim Güncel Haberler Son Dakika

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