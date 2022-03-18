Son dakika haber: Tabancasının kazayla ateş alması sonucu vefat eden polisin cenazesi defnedildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki polis memuru Süleyman Dinçarslan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ege Üniversitesi Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak dün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna getirilen Dinçarslan'ın naaşı, cenaze namazı için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü.

Polis memurunun babası Özcan Dinçarslan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Dinçarslan'ın yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Dinçarslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Çullu Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Dinçarslan'ın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Dinçarslan'ın bekar olduğu ve mesleğe 7 ay önce başladığı öğrenildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Dinçarslan, 9 Mart'ta ikametinde bulunduğu sırada beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu başından yaralanmış, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde önceki gün hayatını kaybetmişti.