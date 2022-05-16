Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi - Haberler

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.