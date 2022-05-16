Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title