Suriye'nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti ve kırsalında, artan bombardımanın gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı. İdlib kenti ve kırsalında rejim güçleriyle temas hatlarına yakın köylere yönelik bombardımanın arttığı dönemde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrenciler, savaşın izlerini taşıyan ve bombardımanlarda büyük hasar alan, ancak ayakta kalmayı başaran dersliklerde yerlerini aldı. Yıkım ve kısıtlı imkanlar altında başlayan yeni eğitim yılında öğretmenler ise yine maaş almadan gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor. Jabal al-Zawiya'daki bir okulun müdürü Walid Kanaan, "Çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Okulları restore etmemiz gerekiyor ve öğrenciler için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

(Kenana Hendawi - İHA)