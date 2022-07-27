Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE OTOBÜS YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE OTOBÜS YANGINI

Edinilen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de özel halk otobüsü alev alev yanarken baba ve oğlu son anda inerek ölümden döndü.

 - Güncelleme:

SULTANGAZİ'de özel halk otobüsü alev alev yanarken baba ve oğlu son anda inerek ölümden döndü.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki alt geçitte özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu son anda indi. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title