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Sultangazi'de caddeye taşan kavgada ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de caddeye taşan kavgada ortalık karıştı

SULTANGAZİ'de 2 kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

SULTANGAZİ'de 2 kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga, caddeye taştı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde esnaf olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgayı fark eden tarafların yakınları da kavgaya müdahil oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında eline sandalyeyi alan kişiler, markete fırlatarak camı kırmak istedi. Kavga, sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.


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