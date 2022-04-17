SULTANGAZİ'DE BİSİKLETLİ HIRSIZ KAMERADA

Sultangazi'de bir apartmana dadanan hırsız, çok sayıda ayakkabı çaldı. Apartman sakinlerini bezdiren hırsız kimi zaman kız arkadaşıyla apartmana geldi, kimi zaman da beğendiği ayakkabıyı giydi. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, son aylarda farklı gün ve tarihlerde bir apartmana dadanan bisikletli hırsız, bina sakinlerini bezdirdi. Bisikletiyle apartmana gelen kişi, çok sayıda ayakkabı çalarken, kimi zaman da beğendiği ayakkabıları giyerek apartmandan ayrıldı. Bir başka gün ise kız arkadaşıyla apartmana gelen hırsızın rahata tavırları dikkatlerden kaçmadı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletiyle apartmana gelen bir görüntüde hırsızın yanında kız arkadaşının olduğu görülürken, bir başka görüntüde ise tüm katları tek tek dolaştığı, bir dairenin önündeki ayakkabılardan birini beğendiği ve kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıyı giydiği, daha sonra apartmandan bisikletiyle ayrıldığı görülüyor.