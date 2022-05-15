Son dakika haber... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haber... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haber... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

VAN (AA) - Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Abdurrahmangazi Mahallesi Van Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çalışanların dışarı çıkarılmasının ardından yangını kısa sürede söndürdü.???????

Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

İtfaiye, Yangın, Van, Güncel, Haberler

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