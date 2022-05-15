Son dakika haber... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

VAN (AA) - Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Abdurrahmangazi Mahallesi Van Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çalışanların dışarı çıkarılmasının ardından yangını kısa sürede söndürdü.???????

Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.