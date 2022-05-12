Son dakika haber: Süleymaniye'de bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber: Süleymaniye'de bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişi yaralandı

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Son dakika haber: Süleymaniye'de bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Irak'ın Süleymaniye kentinde, bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Salim Caddesi'nde yer alan bir kafede dün gece patlama meydana geldi.

Kafenin mutfağındaki tüpten gaz sızıntısı sonrası gerçekleştiği belirtilen patlama sonucu 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, patlama nedeniyle kafede hasar meydana geldiği belirtildi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Patlama, Irak, Güncel, Haberler

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