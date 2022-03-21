Son dakika haber! Şuhut'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde Ö.F.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.