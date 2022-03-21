Son dakika haber! Şuhut'ta evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şuhut'ta evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Şuhut'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde Ö.F.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title