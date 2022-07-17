Son dakika haber | Sudan'daki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü Son dakika haberler... Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan yağışlarda Kas kentinde 100'den fazla ev yıkıldı, 8 kişi sular atında kalarak hayatını kaybetti. Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan yağışlarda Kas kentinde 100'den fazla ev yıkıldı, 8 kişi sular atında kalarak hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4'ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi. Baytari A ve Baytari C sığınmacı kamplarındaki 100'den fazla evin yıkıldığını belirten yerel yetkililer, patates tarlalarını vuran taşkınlar sebebiyle mahsullerde büyük zarar olduğunu kaydetti. Yetkililer, insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptı. AA / Ömer Erdem - Güncel Togo Cumhuriyeti Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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