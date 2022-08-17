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Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN AYBARS'I İTFAİYE KURTARDI

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Son dakika habere göre MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düşen Aybars Çakır (2), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düşen Aybars Çakır (2), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırkağaç İtfaiye AFAD su Güncel Haberler Son Dakika

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