Son dakika haber | Sosyal medyada 'aptal' ve 'sazan' kelimelerine hakaret davası

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Avukat Serpil Yabanoğlu, sosyal medyada kendisine 'aptal, tatlı su sazanı' yazan mimar E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'aptal' ve 'sazan' kelimelerini hakaret kabul ederek E.A.'nın, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.

Olay, 6 Nisan 2020'de meydana geldi. Avukat Serpil Yabanoğlu, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa'nın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan caminin ismini sordu. Avukatın sorusuna Çapa, 'Dolmabahçe Bezmialem Camii' cevabını verirken, mimar E.A. ise "Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı" yorumunu yaptı.

Serpil Yabanoğlu ayrıca vatandaşları sosyal medya hesaplarını kullanırken herhangi birine suç teşkil edecek hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmamaları, konunun yargıya intikal etmesi halinde hesap sahibinin tespit edilip dava açıldığı konusunda da uyardı.