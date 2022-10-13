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Son dakika haber: SOPALI SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR İLE HASTA YAKINININ SAĞLIK MERKEZİNDE YUMRUKLAŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

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Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sağlık merkezinde, geçen ağustos ayında Dr. Ekin Hürel Günay ile hasta yakını Servet A. arasında yaşanan arbedenin görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sağlık merkezinde, geçen ağustos ayında Dr. Ekin Hürel Günay ile hasta yakını Servet A. arasında yaşanan arbedenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tartışmanın ardından çevredekilerin Servet A.?yı merkezden çıkardığı, saldırgan ile Dr. Günay'ın yumruklaştığı anlar yer aldı. Dr. Günay, bu olaydan yaklaşık iki ay sonra, mesai bitiminde evine giderken fırının önünde durduğu sırada, Servet A. ile 2 kardeşinin sopalı saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 kardeş de tutuklanmıştı.

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde geçen 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hasta yakını Servet A. ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.

SAĞLIK MERKEZİNDEKİ YUMRUKLAŞMA ANLARI KAMERADA

Sağlık merkezinde 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Günay ile Servet A. arasında tartışma çıktığı, tartışmanın sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkartıp, doktor ile yumruklaştığı anlar yer aldı.

OLAYDAN 2 AY SONRA SALDIRIP, TUTUKLANMIŞLARDI

Öte yandan olaydan yaklaşık 2 ay sonra Servet A., beraberinde kardeşleri Sedat A. ve Fikret A. ile birlikte, mesai sonrası evine giderken ekmek almak için duran Dr. Günay'a saldırmış, sopalarla darbetmişlerdi. Sopalı saldırıda yaralanan Dr. Günay hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmış, 3 kardeş ise olay sonrası yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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