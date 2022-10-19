Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jalalaqsi bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında eski valinin de bulunduğu 10 kişi öldü. Öte yandan, Hiran bölgesinde ise patlayıcı yüklü bir araçla Buulaburde semtindeki bir köprü havaya uçuruldu. Patlama bölgesinden çekilen fotoğraflara göre, köprü araç trafiğine kapandı. Patlamada ölenlerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel Somali Güncel Haberler Son Dakika

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