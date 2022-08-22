Son dakika haber... Soma'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.??????? Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu. Gözaltına alınan sürücü İ.K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Hisarcık Manisa Soma Güncel Haberler Son Dakika

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