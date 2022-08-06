Son dakika haberi... Soma'da orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Soma'da orman yangını

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.

 - Güncelleme:

MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına 16 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozer ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title