Son dakika haber... Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Son dakika haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu. Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu. İbrahim Güngör idaresindeki 45 ACA 271 plakalı otomobil, Muradiye kavşağında hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Musa Ölmez Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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